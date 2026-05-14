政府は、結婚を機に姓（氏）を変えた人の旧姓使用を法制化する法案について、今国会への提出を見送る方針を固めた。国会の審議日程が窮屈であることなどを考慮したためで、秋の臨時国会への提出を目指す。自民党と日本維新の会が昨年１０月にまとめた連立合意書では今年前半の国会に法案を提出する方針を掲げた。政府・与党は今国会への提出を検討してきたが、法案審議が見込まれる衆参の内閣委員会では、国家情報会議設置法案