SEVENTEEN（セブンティーン）が、東京ドーム、京セラドーム大阪と、日本で舞台を披露する。韓国メディアが報じた。13日と14日の2日間「セブンティーン2026japanファンミーティング『YAKUSOKU』」を開催する。同舞台は、韓国、マレーシア、インドネシアなど、アジアの120映画館で、ライブビューイングを行う。韓国メディアのスポーツ朝鮮は14日「多彩なパフォーマンスとゲームコーナーでランニングタイムを充実させる。グローバルな