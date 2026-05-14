電車代の節約目的で、家族の通勤定期券を使い回しているご家庭もあるかもしれません。しかし、定期券は原則として本人のみが利用できるものとされており、本人以外が使用した場合には、運賃の追加請求や定期券の無効化などにつながる可能性があります。 また、勤務先から通勤手当を受け取っている場合には、利用実態との違いが問題視されるケースも考えられるでしょう。 本記事では、家族間での定期券共有に関