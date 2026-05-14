自動車税の通知が届くと、「今年もこの時期が来た」と感じる人は多いでしょう。車を毎日使っている家庭ならまだしも、週末だけしか乗らない場合や、近所の買い物程度にしか使わない場合は、「あまり使っていないのに、なぜ同じように税金がかかるのか」と疑問に思うかもしれません。 自動車税は、走った距離や使った回数で決まる税金ではありません。基本的には、毎年4月1日時点で車を所有している人に課されます。