何年も連絡を取っていなかった友人から突然連絡が来ると、懐かしさから会ってみたくなるものです。しかし、実際に会ってみたら投資の話が中心だった場合は、慎重に考えたほうがよいでしょう。 もちろん、友人が必ず悪意を持っているとは限りません。ただし、久しぶりの再会をきっかけに投資へ誘導される流れは、冷静な判断がしにくくなるため注意が必要です。この記事では、昔の友人から投資に誘われたときに警戒したい理由