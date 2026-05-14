還付なら急がなくてもいいという言い方は、条件付きで正しいです。医療費控除や寄附金控除などで税金が戻る申告は、確定申告期限を過ぎても提出できる期間があります。ただし、同じつもりでいても副業などが混ざると納税に変わり、期限後の追加負担が出ることがあります。扱いの違いは、還付と納税の境目にあります。 還付申告は確定申告期間とは別に5年の提出期間がある 国税庁は、還付申告書は確定申告期間とは関係な