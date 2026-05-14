愛知県東海市で13日、会社員の男性を乗用車ではねて死亡させ、そのまま逃げたとして、男が逮捕されました。 【写真を見る】通勤途中に死亡ひき逃げ… 会社員の男(71)を逮捕 「何とぶつかったか覚えていない」 逮捕されたのは、名古屋市港区の会社員、丹羽睦夫容疑者(71)です。 警察によりますと、丹羽容疑者は13日午前3時半前、東海市名和町で乗用車を運転中、市内に住む会社員の諸岡隆治さん(38)をはね、そのまま逃げた疑いが