女優ナナの圧倒的なスタイルが話題を呼んでいる。ナナは5月13日、自身のインスタグラムを更新。【写真】あんなとこや、こんなとこにも…ナナの全身タトゥー公開された写真の彼女は、澄み渡る青空と広大な海をバックに、黒のスイムウェアに身を包んでポーズを決めている。遠目から撮影されたシルエットにもかかわらず、その抜群のスタイルと黄金比率のプロポーションは一際目を引き、見る者を圧倒する。この完璧な姿にファンからは