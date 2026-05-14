モデル・山田優が圧倒的なスタイルでファンを魅了した。山田は１４日までに自身のインスタグラムを更新。Ｔｅｖａ（テバ）とのタイアップ投稿で「夏に活躍してくれそうなＴｅｖａの『ＨｕｒｒｉｃａｎｅＸＬＴ３』！定番の『Ｈｕｒｒｉｃａｎｅ』シリーズがアップデートされて登場しました。」と書き出すと、「足にフィットして歩きやすく靴下を合わせても可愛いデイリーにも旅行にも使いやすい一足です！」と紹介