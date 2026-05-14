◆米大リーグブルージェイズ―レイズ（１３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・レイズ戦のスタメンに「４番・三塁」で名を連ねた。試合前には１３日の広島戦（福井）で逆転サヨナラ弾で通算３００本塁打の節目に到達した元同郷の巨人・坂本勇人内野手（３７）を祝福した。「見ましたよ。さすがですね」。坂本から巨人のキャプテンの座を