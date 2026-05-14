グランカングー限定車の予約受付開始ルノー・ジャポンは5月14日、7人乗りMPVである『ルノー・グランカングー』に、フランスの風景をイメージした特別なボディカラーを採用した限定車『グランカングー・クルール（GRAND KANGOO Couleur）』を設定し、同日より予約受注を開始した。【画像】2026年1月に発売された、『ベージュ・サハラ』のルノー・グランカングー・クルール全36枚3月に発売が予告されていたモデルで、価格は469万円