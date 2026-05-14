5月25日の「モロゾフ プリンの日」に合わせて、モロゾフの人気商品「パンプディン」が3日間限定で登場します。1988年に誕生して以来、多くのファンに愛され続けているロングセラースイーツ。たっぷりサイズの濃厚カスタードプリンは、大切な人とシェアしたり、自分へのご褒美にもぴったりです。ほんのりラム酒が香る贅沢な味わいで、特別なティータイムを演出してくれます♡ 3日間限定で復活する人