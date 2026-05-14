一見ユニークなスイングの見た目とは裏腹に、優勝のほかトップ10フィニッシュは11回。抜群の安定感を誇る金子駆大のスイングを徹底解説する。 インパクト インパクト（左）、フォロースルー1（右） 【Point】インパクトで左手が掌屈している（写真左） インパクトで注目すべきポイントはふたつ。ひとつ目は「ヘッドビハインドボール」といって、ボールの位置よりも頭が右に残