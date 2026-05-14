アメリカのトランプ大統領がきのう夜、北京に到着しました。きょう中国の習近平国家主席との首脳会談に臨みます。【映像】国旗を振って歓迎されるトランプ大統領らおよそ8年半ぶりに北京を訪れたトランプ大統領は国旗を振って歓迎されました。その後はホテルへと向かい、沿道には多くの人たちがスマートフォンを持って詰めかけました。首脳会談は午前中の予定で中国が最大の課題とする台湾問題や、ホルムズ海峡の開放を巡