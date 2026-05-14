不正会計が明らかになっているモーター大手「ニデック」は、新たに不適切な品質管理の疑いが確認されたと発表しました。【映像】ニデック・岸田光哉社長のコメントニデック・岸田光哉社長「品質は製造業であります当社グループの根幹であり、極めて重く受け止めてございます」ニデックは、顧客に無断で製品の製造工程や設計を変更したり、検査データを適切に取り扱わなかったりしていた疑いがあると明らかにしました。一連の