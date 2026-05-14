昨年１１月の東京都葛飾区議選を巡り、区選挙管理委員会は１３日、鬼頭澄氏（３９）（立民）の当選を無効とする決定をした。鬼頭氏の同区内での居住実態が、公職選挙法が定める「選挙期日前の３か月以上」を満たしていなかったと判断した。区選管は、同区議選に出馬し、次点で落選した斉藤大介氏（４７）（自民）の異議申し出を受け、調査を開始。投開票が実施された昨年１１月９日までの３か月間、鬼頭氏が立候補の際に届け出