お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が13日放送のJ-WAVE「GURUGURU!」（水曜夜10・00）に生出演。元AKB48でタレント・福留光帆（22）に“騒動”をイジられ、タジタジとなる場面があった。オープニングトークで、福留から「ケムリさんが先週炎上してたじゃないですか」とぶっこまれたケムリは「そんなざっくばらんに言わないで」と苦笑。「世間をお騒がせしていたっていうのはありましたね」と騒動に触れた。その