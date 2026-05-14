現代の課題を解決する四輪モデル近年、街中では電動キックボードといった新しいパーソナルモビリティが広がりを見せる一方で、2輪特有の不安定さや荷物を運べないといった不便さを指摘する声も聞かれます。そうした状況のなか、軽自動車や二輪車の開発を得意とするスズキが過去のイベントで公開した「超小型モビリティ」が、日々の移動における課題を解決する新たな選択肢として、SNSなどを中心に再び注目が集まっています。そ