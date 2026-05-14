私はミカ（40代）です。私には姉のサオリと妹のアキがいて、実家には母がひとり暮らしをしていました。近頃の母は足を悪くしており、妹が週に何度か実家に通って介助してくれていました。しかし母はある日、急に亡くなったのです。その葬儀の場で、姉は「アキがもう少し早くお母さんを見つけていれば……」と繰り返しました。自分は実家に寄りつきもしなかったくせに、どうしてそんな無神経なことが言えるのでしょう。失礼すぎて絶