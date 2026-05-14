周南市夜市の国道2号でトラックと乗用車による事故があり、上り線2車線のうち1車線が規制されていて、渋滞が発生しています。車線規制は、まもなく解除される見込みです。通行される際は、お気を付けください。（5月14日(木)午前8時現在）