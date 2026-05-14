＜マイナビカップ 初日（2日間競技）◇13日◇富士桜カントリー倶楽部（山梨）◇6,285ヤード・パー72＞ ネクヒロラストイヤーで初Vなるか？これまで何度も優勝争いを経験してきた佐藤美優が首位タイで最終日を迎える。昨年は富士桜で開催された2大会合計3ラウンドでアンダーパーが一度もなかったが、今年は初日「69」の好スタート。最終日も堅実なマネジメントを継続して難コースを攻略する。今日は快晴の富士桜 マイナビカッ