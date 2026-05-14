＜関西オープン事前情報◇13日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞関西ゴルフ連盟創立100周年記念大会の練習場を見ていると、2023年からクラブ契約フリーで戦う木下稜介のキャディバッグに見慣れないドライバーが入っていた。【写真】これがその地クラブだ！「これ飛ぶんですよ」と見せてくれたのは、JBEAMの『JLIDEN（ライデン）プロトタイプ』。いわゆる地クラブである。同社はドラコンプロでお