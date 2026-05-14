＜関西オープン初日◇14日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞国内男子ツアーは主催の関西ゴルフ連盟創立100周年の記念大会が始まった。午前7時からアウト、インそれぞれスタートしている。大会の模様はALBATVが完全生配信を行っている。【写真】100年前とほぼ変わらない17番のグリーン周り70歳の永久シード選手で、今季限りでレギュラーツアー引退を表明している倉本昌弘は、午前8時に阿久津未