「巨人４−２広島」（１３日、セーレン・ドリームスタジアム）完封負けまであとアウト５つ。見せ場が少なく静まり返っていた福井の鯉党をよみがえらせたのは、広島・大盛穂外野手の一発だった。クールな男が一塁を回って、力強くガッツポーズ。ベンチでチームメートから手荒い祝福を受け、笑みがはじけた。背番号５９が起死回生の同点弾でチームを救った。１点を追う八回１死だ。マウンドにはセットアッパーの大勢。カウント