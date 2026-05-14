【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,693.20 ▼67.36（5/13）NASDAQ：26,402.34 △314.14（5/13） 1.概況 米国市場は高安まちまちの展開となりました。日本時間13日夜に発表された生産者物価指数が予想以上の結果となったことから、前日の消費者物価指数が上振れたこととあわせてインフレ懸念があらためて意識されました。ダウ平均は85ドル安の49,674ドルで取引を開始しました。横ばい圏で推