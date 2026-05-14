「ヤクルト４−２阪神」（１３日、神宮球場）敗戦の中にも、存在感を示した。阪神は高橋遥人投手（３０）が６回３安打１失点。初回に失点し、連続完封、連続無失点は途絶えたが、今季自己最多１１三振を奪う力投をみせた。中継ぎ陣が八回に３点を失い逆転を許し、連勝は２でストップ。デイリースポーツ評論家の井川慶氏は「大きかったのは失点直後の投球。久々の失点にも動揺せず３球で併殺に仕留めて流れを断ち切った」と指摘