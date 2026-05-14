モーター大手のニデックによる不正行為は、会計にとどまらず、事業の根幹に関わる製品の品質にまで及ぶ疑いがあることが判明した。不正の発覚後、東京証券取引所から「特別注意銘柄」に指定され、内部管理体制の改善に取り組んできたが、拠点やグループ企業の整理にも踏み込む方針を明らかにした。（金井智彦、寺田航）「大きな影響」「会計以外の項目が出てきたのは（内部管理体制の改善結果の提示に）非常に大きな影響と捉え