見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第34話が14日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、直美（上坂樹里）が藤田（坂口涼太郎）に伝えた提案が通り、丸山（若林時英）の治療は順調に進み始める。一方で、気持ちが晴れないまま帰宅したりん（見上愛）は、偶然シマケン（佐野晶哉）と再会する。勝海舟を演じる片岡鶴太郎が登場。また、ラストでは雨と雷鳴とともに、仲間由