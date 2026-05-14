「理不尽なことをいっぱい言われて……」元AKB48でタレントの柏木由紀が、タクシー乗車時のエピソードを明かした――。柏木由紀○「駐車場でガンッてやられて腰いっちゃって」アイドル時代にケガしたことも4日に更新されたYouTubeチャンネル『ゆきりんワールド』では、タクシーの話題に。柏木は、“顔バレ”や“家バレ”をしたくないため、普段は、ドライバーと目を合わせないようにしているという。しかし、そんな態度が災いする