SNSを中心に「主婦年金は今の時代に不公平ではないか」という議論が活発になっています。実際に世の中の人々は、この制度にどのようなモヤモヤを抱いているのでしょうか。今回は、マイナビニュースが実施した「主婦年金の縮小に関するアンケート」の結果から、単純な制度の是非だけでなく、どこに具体的な不満が集まっているのか、そのリアルな内訳を紐解きます。主婦年金に対する世論の意識○現状維持への違和感、見直しを求める