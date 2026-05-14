【その他の画像・動画等を元記事で観る】奄美大島出身のアーティスト・ReoNaが、2026年5月10日(日)に台北で開催された『ANISAMA in TAIPEI 2026 -DOSHA！-』に出演し、新曲「結々の唄」を披露した。ReoNaライブパートは、Piano荒幡亮平による印象的なイントロから始まるTVアニメ『シャドーハウス』エンディングテーマ「ないない」からスタート。会場の空気を一変させ、その世界観に惹きこんだ。「大切な人との別れをテーマに紡いだ