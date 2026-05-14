発達が気になる子の小学校入学準備「入学前に友だちづくりをしたほうがいい？」 【困りごと】友だちができるのか心配 小学生になると、１学年の人数が増え、関わる子どもたちも変わってきます。いままで仲のよかった子と同じクラスになっていたらよいですが、知っている子が同じクラスにいないという可能性も。友だちができるのか、学校で楽しく過ごせるのか、おとなは気になるところではないでしょうか。 【考えられる背