キジ三毛ってどんな毛色？ 黒三毛との違いは黒い部分のしま模様 黒三毛と同じく、黒、茶キジ、白の３色からなる毛色です。ただし、黒い部分をよく見るとしま模様になった「黒キジ」であることからキジ三毛と呼ばれます。３色の境目はきれいに分かれています。白い部分が多く、黒キジと茶色の毛がほんの少し見られる場合、「トビ三毛」と呼ばれることもあります。 黒三毛と同様に、三毛猫だけにオスの出現確率は激低。一