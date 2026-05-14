Nothingの新色「ピンク」を集めてみました 突然ですが、私は昔からソニーが大好きでした。いつも他とはちょっと違うことをして、最先端なのか、異端なのか、ギリギリを攻めるような製品たち。ひと目でソニーと分かる何かがあって、それらに触れるたび、SONYの4文字に憧れずにはいられなかったのです。 それから時が経ち、2021年。またひとつ、大好きなメーカーに出会いました。それが、Nothingです