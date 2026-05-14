タレントの野々村真（61）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。「認知症介護基礎研修」を受講し修了したことを報告した。【写真】「素晴らし過ぎます」研修の修了を報告した野々村真の投稿野々村は「先日、『認知症介護基礎研修』を受講し無事に修了証をいただきました」と報告。「この研修は2024年4月より介護現場で働く無資格者に受講が義務化されたもので、認知症ケアの基本を一から学びました」と説明した。続け