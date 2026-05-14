ニラックスが展開する「ニラックスブッフェ」は、2026年5月14日から29日まで、平日限定で食べ放題が終日時間無制限になるキャンペーンを、対象7店舗で開催します。時間を気にせず食べ放題が楽しめる和洋中のバラエティー豊かな料理やスイーツを楽しめる「ニラックスブッフェ」。5月14日から29日までの期間中は、平日限定で時間無制限となるキャンペーンが実施されます。見た目も美しいサラダやデリをはじめ、カラッとジューシーな