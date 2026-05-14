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○経済統計・イベントなど ０８：０１英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数 ０８：５０日・マネーストック ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：３０日・３０年物利付国債の入札 １５：００英・ＧＤＰ（国内総生産，速報値） １５：００英・鉱工業生産 １５：００英・製造業生産指数 １５：００英・商品貿易収支 １５：００英・貿易収支 ２１：３０米・小売