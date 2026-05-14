１３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円８６銭前後と前日と比べて２０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円８７銭前後と同１５銭程度のユーロ安・円高だった。 この日に発表された４月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）は、前月比で１．４％上昇と市場予想（０．５％程度の上昇）を大きく上回り、２２年３月以来およそ４年ぶりの大幅な伸びと