現在公開中の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の冒頭12分の映像が、5月22日21時より放送される日本テレビ系『金曜ロードショー』の『ミニオンズ フィーバー』本編後に、“ノーカット”で初放送されることが決定した。 参考：劇場版『名探偵コナン』は“大爆発”から卒業？『ハイウェイの堕天使』などから考察 公開3日間で観客動員231万人を記録し、劇場版『名探偵コナン』シリ