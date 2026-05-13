誰でも落ち込んだり、元気が出なかったりすることはありますが、そんなとき「もしかしてうつ病かも……」と考えたことはないでしょうか？ じつは、うつ病にはなりやすい性格や傾向があり、そのような条件に当てはまる人は、うつ病の兆候が見られたとき注意した方が良いかもしれません。うつ病になりやすい性格の人が示す、うつ病のサインについて、メンタルドクタークリニックの紫藤先生にメディカルドック編集部が聞きまし