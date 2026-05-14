UGREENは5月13日、「小型・薄型・軽量」の新ライン「Airシリーズ」から充電器とモバイルバッテリー4製品を発売した。公式オンラインストア、Amazon.co.jpや楽天、ビックカメラなどの家電量販店、ドン・キホーテで展開する。●放熱性や安全性を重視 汚れや指紋にも強くきれいに使える充電器では、「Nexode Air 65W急速充電器（ケーブルセット）」「Nexode Air 45W急速充電器」を展開。65Wモデルは、従来比74％小型化（45Wモデ