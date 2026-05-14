いまや世界的な人気を誇る日本の現代アーティスト草間彌生。しかし、そのキャリアは順風満帆だったわけではない。若くして注目を集めながら、一度は評価が落ち込み、長い停滞期を経験したのち再び脚光を浴びた――いわば「再ブレイク」を果たした作家である。実は、美術史に名を残す多くの巨匠が、同じような浮き沈みの軌跡をたどっている。いったん人気が低下した作家が、どのようにして再評価されるのか。藤田嗣治らの例も手がか