【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『未来』とUruが歌う同作のイメージソング「さすらいの唄」によるコラボMVが公開された。 ■作品が描く祈りや痛みに「さすらいの唄」が寄り添う 主演を黒島結菜が務める映画『未来』は、湊かなえがデビュー10周年に発表し、彼女の集大成と評された渾身の傑作ミステリー『未来』を、『ラーゲリより愛を込めて』『護られなかった者たちへ』の瀬々敬久が映