― ダウは67ドル安と4日ぶりに反落、米PPIが市場予想を大幅に上回る伸びでインフレ懸念強まる、ナスダックは最高値更新 ― ＮＹダウ 49693.20 ( -67.36 ) Ｓ＆Ｐ500 7444.25 ( +43.29 ) ＮＡＳＤＡＱ 26402.34 ( +314.14 ) 米10年債利回り4.471 ( +0.018 ) ＮＹ(WTI)原油101.02 ( -1.16 ) ＮＹ金 4706.7 ( +20.0 ) ＶＩＸ指数17.87 ( -0.12 ) シカゴ日経225先物