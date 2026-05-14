大阪3月限ナイトセッション 日経225先物63490+180 （+0.28％） TOPIX先物3923.5+8.0 （+0.20％） シカゴ日経平均先物63420+110 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 13日の米国市場は、NYダウが下落した一方で、 S＆P500、ナスダックは上昇。4月の米卸売物価指数（PPI）は前月比1.4％上昇と、市場予想（0.5％上昇程度）を大きく上回る伸びとなった。12日発表の4月の米消費者物価指数（CPI）も予