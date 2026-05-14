北海道を訪れたら外せないお土産として愛されている有楽製菓の「白いブラックサンダー」が今年で発売15周年を迎えた。このアニバーサリーを記念して、札幌で大人気の「シメパフェ」専門店とのコラボや、商品のリニューアルなど、記念施策が続々とスタートしている。【画像】白いブラックサンダー チョコレートとバナナサンデー(1675円)今年15周年を迎えた白いブラックサンダー■15周年の目玉は「シメパフェ」！名店「パフェ、珈琲