一般病棟に移れた父だったが穏やかな日もあれば、せん妄の影響で取り乱している日も。【漫画】本編を読む母の介護と看取りを描いた「20代、親を看取る。」で大きな反響を呼んだキクチさん(kkc_ayn)。現在連載中のコミックエッセイ「父が全裸で倒れてた。」では、今度は父親の闘病と向き合う日々が描かれている。一般病棟へ移り安心したのも束の間、父親は再び容体が悪化。ICUへ戻ることになり、キクチさんはさらに過酷な現実と向き