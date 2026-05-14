中国のSNS・小紅書（RED）に5日、「多くの人は日本は効率が悪いと思っているが、実は見誤っている」との投稿があり、反響が寄せられている。投稿者は「東京で長く暮らしていると、『効率』というものに対する考え方が少しずつ変わってくる。最初は、こっち（日本）は何をするにも遅すぎると感じる。コミュニケーションも、意思決定も、物事の進み方も遅い。だから本能的にスピードを上げたくなる。メールを何通も送り、進捗を何度