日本ハムのレイエスは5月10日のオリックス戦、同12、13日のロッテ戦と来日初となる3試合連続本塁打。きょうのロッテ戦で4戦連発となれば、チームでは16年5月に大谷（現ドジャース）が5戦連続で記録して以来10年ぶり、外国人では13年4月にアブレイユが4戦連続で放って以来13年ぶりになる。レイエスは今季ロッテ戦が得意で7試合に出場し25打数11安打、打率・440、5本塁打、6打点。また、来日以来の通算63本塁打をカード別で見る