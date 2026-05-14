河合郁人×橋本マナミ、松崎祐介×宇垣美里が2組の夫婦役で出演する、VISIONARY READING『したいとか、したくないとかの話じゃない2026』が12日に東京・よみうり大手町ホールで開幕。キャスト4人からコメントが到着した。【写真】“セックスレス”の夫婦を演じる河合郁人＆橋本マナミ、松崎祐介＆宇垣美里本作は、AOI Pro.が手掛ける新感覚の朗読劇シリーズ「VISIONARY READING」の第二弾。「映像で、朗読劇が、物語が、動き出